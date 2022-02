Stort fragtskib i brand driver omkring i Atlanterhavet

Et knapt 200 meter langt fragtskib lastet med biler fra Volkswagen driver omkring i Atlanterhavet uden besætning, efter at der onsdag opstod en brand på skibet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De 22 besætningsmedlemmer blev evakueret med helikopter onsdag og bragt til øgruppen Azorerne, oplyser Sousa Luís, der er talsmand for den portugisiske flåde. Ingen af søfolkene er kommet til skade.

Skibe i området er blevet advaret om, at fartøjet 'Felicity Ace' driver rundt i en afstand af cirka 170 kilometer fra Azorerne.

Den portugisiske øgruppe ligger midt ude i Atlanterhavet omkring 1500 kilometer fra den portugisiske kyst.

Fartøjets operatør, det japanske rederi Mitsui O.S.K. Lines, afviser over for AP at informere om lasten.

Den tyske bilproducent Volkswagen oplyser i en kort meddelelse, at 'Felicity Ace' transporterer biler til USA.

Skibet har en lastkapacitet på næsten 19.000 ton.

Typisk kan den slags fartøjer med adskillige dæk medbringe tusindvis af biler.

'Felicity Ace' stævnede ud fra den tyske havn Emden med havnen i Davisville i den amerikanske delstat Rhode Island som destination.

Et fartøj fra den portugisiske flåde er kommet frem til det brændende bilskib for at kontrollere, om det er i fare for at gå til bunds eller forårsage forurening.

Skibets ejer forsøger at få adgang til en oceangående slæbebåd. Men ifølge flådetalsmand Sousa Luís er det på grund af fragtskibets størrelse på 650 fod (198 meter, red.) ikke muligt at slæbe det ind til en havn på Azorerne.