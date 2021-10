Stort olieudslip begynder at skylle i land i Californien

Olie fra et større udslip i havet ud for Californien er begyndt at drive i land. Døde fugle og fisk skyller op på strandene, hvor olien farver sandet sort.

Det oplyser myndigheder i Huntington Beach syd for Los Angeles.

Omkring 477.000 liter olie er lækket ud i havet.

Det kommer fra en boreplatform, der ligger omkring otte kilometer fra Huntington Beach syd for Los Angeles.

Søndag morgen lokal tid var udslippet endnu ikke stoppet.

Bliv væk

De mange tusinder liter olie er begyndt at drive i land. Myndighederne i de berørte områder fraråder folk at opholde sig på strandene.

- Vi begynder at finde døde fisk og fugle, der skyller op på kysten, skrev Orange Countys tilsynsførende, Katrina Foley, på Twitter søndag formiddag dansk tid.

Hun meddeler, at olien er nået til et stort naturreservat, Talbert Marsh.

- Konsekvenserne for miljøet er uoprettelige, tilføjer hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Borgmesteren i Huntington Beach, Kim Carr, siger ifølge tv-stationen CNN, at det er en 'potentiel økologisk katastrofe'.

Strande lukket

Myndighederne bruger flydebomme til at forsøge at inddæmme den store oliepøl, der har bredt sig over et område på omkring 34 kvadratkilometer.

Den strækker sig fra Huntington Beach til Newport Beach, der er et populært område blandt både surfere og solbadere.

Strandene er lukket for badegæster.

Olieudslippet har også ført til, at et flyshow, der skulle have fundet sted i luften over det forurenede område, er blevet aflyst.

Det har dog ikke forhindret folk i at sætte stole op på stranden for at nyde den solrige søndag eller gå en tur langs kajen, skriver Reuters.