Stort politisk drama i Sverige: Han har under 24 timer

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, forsøger med et kompromisforslag at redde sin koalitionsregering.

Regeringen, der består af Socialdemokratiet og Miljöpartiet, risikerer at falde ved en mistillidsafstemning mandag.

Löfven er socialdemokrat, og hans regering støttes af Vänsterpartiet på den yderste venstrefløj.

Vänsterpartiet truer med at fjerne støtten til Löfven, medmindre han fjerner et forslag, der vil sætte prisfastsættelse på området for huslejer fri.

Altså så det bliver et spørgsmål mellem udlejer og lejer.

I dag har Sverige et særligt system, hvor en organisation forhandler husleje på vegne af lejere.

Regeringen er en mindretalsregering, og Löfven har lovet sine andre støttepartier - Centerpartiet og Liberalerna - at sætte huslejen fri.

På en pressekonference søndag siger Löfven, at parterne på området for boligudlejning skal forhandle for at finde en model for fastsættelse af husleje.

De har frist til den 1. september.

Regeringen forpligter sig til at følge det forslag, de kommer frem til.

Den første reaktion fra Vänsterpartiet er ikke opløftende for statsministeren.

Nooshi Dadgostar, partiets leder, kalder det på Twitter for 'useriøst' og 'politisk teater'.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at der stadig er planlagt en mistillidsafstemning i Riksdagen i Stockholm mandag klokken 10.00.

Afviser partiet kompromisforslaget og stemmer sammen med den borgerlige opposition for at vælte Löfven, falder han.