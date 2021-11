Styret i Cuba bremser demonstrationer og anholder dissidenter

Styret i Cuba har mandag anholdt flere fremtrædende demokratiforkæmpere forud for en planlagt landsdækkende demonstration, som myndighederne på forhånd havde nedlagt forbud mod.

Målet med demonstrationerne var at kræve alle politiske fanger løsladt.

I timerne op til, at protesterne skulle begynde mandag eftermiddag lokal tid, havde styret fyldt hovedstaden Havanas gader og andre byer med politi- og sikkerhedsfolk, som forhindrede demonstrationerne.

USA har efterfølgende fordømt styrets hårde kurs.

Kendt ægtepar anholdt

Det fremgår af en erklæring fra præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, som Det Hvide Hus har udsendt natten til tirsdag dansk tid.

- Forud for de fredelige demonstrationer, der var planlagt i dag, anvendte det cubanske regime forudsigeligt en taktik med at uddele hårde fængselsdomme, foretage sporadiske anholdelser og skabe frygt i et forsøg på at få det cubanske folk, som kræver forandringer, til at tie stille.

Blandt de anholdte i Havana var oppositionsfiguren Manuel Cuesta Morua.

Lederen af rettighedsbevægelsen Kvinder i Hvidt, Berta Soler, samt hendes mand, Angel Moya, der tidligere har været fængslet for at udtale sig kritisk om Cubas kommunistiske regering, blev også anholdt.

Cubas udenrigsminister, Bruno Rodriguez, betegner de forpurrede demonstrationer som en 'mislykket operation', mens den kommunistiske regering beskylder USA for at forsøge at destabilisere Cuba via demonstrationen.

Slår hårdt ned

Forholdet mellem Cuba og USA har i årtier været præget af fjendtlighed, og amerikanske sanktioner mod Cuba har siden 1960'erne gjort ondt på økonomien i den caribiske østat.

Under forhenværende præsident Barack Obama var der en opblødning i forholdet mellem de to lande, men det varede kun, indtil Donald Trump afløste Obama i Det Hvide Hus.

I juli udbrød der store spontane protester i Cuba på grund af økonomisk hårde tider, som er forværret under coronapandemien, og voksende krav i befolkningen om 'frihed'.

Også de protester blev der slået hårdt ned på. En person mistede livet, snesevis kom til skade, og næsten 1300 blev anholdt i landet, hvor det er sjældent og kan være risikofyldt at udvise utilfredshed med tingenes tilstand.

Ifølge rettighedsgruppen Cubalex er over 650 af de anholdte personer stadig fængslet.