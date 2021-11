Svensk finansminister får mere tid til regeringsdannelse

I Sverige har Socialdemokraternas nye leder og finansminister, Magdalena Andersson, tirsdag fået forlænget en tidsfrist til at danne en ny regering.

Efter et møde med Riksdagens leder, Andreas Norlén, som hun skulle orientere om regeringsforhandlingerne, har hun nu fået en frist frem til den 22. november.

Den 54-årige Andersson, som står til at afløse den afgående Stefan Löfven som statsminister, forhandler med Vänsterpartiet og Centerpartiet om fortsat at være støttepartier for Socialdemokraterna og dets regeringspartner Miljöpartiet.

Vänsterpartiet har stillet en række nye krav om øget indflydelse, mens Centerpartiet har budt ind med flere modkrav, som Magdalena Andersson skal få til at spille sammen.

Anderssons parti og regeringspartneren Miljöpartiet skal også finde frem til en fælles finanslov for 2022.

Sverige holder nyt valg om et år.

Den 64-årige Löfven, som har været statsminister siden 2014 og Socialdemokraternas leder i knap ti år, leder nu et forretningsministerium, indtil en afløser er valgt i Riksdagen.

At der skulle findes en ny S-leder og en ny statsminister stod klart, da Löfven i sommer overraskende meddelte, at han ville stoppe som statsminister.

Magdalena Andersson har udvalgt tre mærkesager for sin første tid som partileder og potentielt statsminister: Bandekriminalitet, klima og velfærd./ritzau/TT