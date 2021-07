Svensk politi er uden mistænkt efter skuddrab på betjent

Politiet i Göteborg har umiddelbart hverken en mistænkt eller et motiv til den skudepisode, der sent onsdag aften kostede en betjent livet i byen.

Det oplyser politiet på et pressemøde torsdag formiddag.

De første forlydender fra onsdag aften var, at betjenten og hans kollega blev beskudt, mens de stod og talte med en gruppe personer i Biskopsgården i det nordlige Göteborg.

Det, der onsdag aften begyndte som en efterforskning for drabsforsøg, blev natten til torsdag til en drabsefterforskning, da betjenten omkom af sine skader. Det oplyser Erik Nord, der er chef i politikredsen Storgöteborg.

Der har natten igennem været flere personer til afhøring hos politiet. Men torsdag formiddag er det lokale politi ikke blevet klogere end, at det foreløbigt tyder på, at betjenten var i uniform, da han blev beskudt.

Samtidig kan politiet henvise til, at der er en historik for skudepisoder mellem bander i området. Om drabet på betjenten kan forbindes til bandeskyderier, er det for tidligt at sige ifølge Erik Nord.

- Det kan vi ikke gøre nu. Vi konstaterer, at der i det miljø forekommer skudepisoder mellem lokale kriminelle netværk. Det er et spor i efterforskningen, siger han.

Svensk politi har dog ikke lagt sig fast på et bestemt spor i efterforskningen.

Politiet har et signalement af en formodet gerningsmand. Det vil politiet dog endnu ikke oplyse offentligheden.

På pressemødet bliver Erik Nord spurgt, om det står klart, hvorvidt betjenten var målet for skuddene.

- Det er for tidligt at sige, svarer han.

Politiet oplyser, at betjenten blev 'omkring 30 år' og var relativt ny i jobbet.

Svensk politi vil klokken 12 torsdag afholde et minuts stilhed.