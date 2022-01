Svensk politi vil mindske politikervold med mandsopdækninger

Svensk politi vil mindske risikoen for, at landets politikere bliver udsat for vold og trusler.

Det skal ske ved at mandsopdække personer, der menes at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Det oplyser Sveriges Radio Ekot.

Ved seneste valgkamp i 2018 oplyste hver tredje af Sveriges folkevalgte politikere, at de har prøvet at blive udsat for vold, trusler og chikane.

Samme år blev der anmeldt 2400 lovovertrædelser, der kunne knyttes til valget. Hovedparten af disse handlede om hærværk, men 260 af overtrædelserne var rettet direkte mod personer på grund af deres politiske arrangement.

Det viser tal fra Det Kriminalpræventive Råd i Sverige (Brå).

Derfor er politiet forud for årets valgkamp gået i gang med at mandsopdække personer, som de mener, kan finde på at true eller i værste fald angribe politikere.

Det siger Jonas Hysing fra det nationale politis ledelse til Ekot.

- Vi har ret godt styr på, hvilke personer der ikke bare nøjes med at udtrykke deres aversion, men hvor der også er en form for indikation af, at de kan finde på at handle, siger han.

Der er faste terminer for valg i Sverige.

De skal således afholdes hvert fjerde år i september, uanset om en regering er kommet til efter et valg i utide, sådan som det skete i november, da de svenske socialdemokraters leder, Magdalena Andersson, tiltrådte som statsminister sammen med sin nye mindretalsregering.

Andersson har gjort det til sin førsteprioritet at få styr på bandekriminaliteten i Sverige. Men i forbindelse med sin indsættelse i 30. november lovede hun også at tage et opgør med grupper og personer, som splitter sammenhængskraften i det svenske samfund.

- Det handler om at vende og dreje hver en sten i kampen mod det, der skaber splittelse, sagde hun i en tale dengang.