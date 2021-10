Svensk rigmand og rocker indgår i nye afsløringer af skattely

Mere end 200 svenskere - heriblandt en af landets rigeste familier og et tidligere medlem af rockergruppen Hells Angels - skjuler deres formuer i skattely.

Det viser de lækkede dokumenter, der har fået navnet Pandora Papers, ifølge nyhedsbureauet TT og avisen Expressen.

Lækket, som er blevet bearbejdet af mere end 600 journalister i 117 lande under netværket ICIJ, blev offentliggjort søndag.

Her blev det også afsløret, at Jyske Bank havde en paraguayansk rigmand med en usædvanligt stor formue som kunde i bankens daværende filial i Schweiz.

Det skrev Politiken, Berlingske og DR. Medierne indgår fra dansk side i det internationale netværk. Det fremgår umiddelbart ikke, hvor mange danskere der optræder i de lækkede dokumenter.

200 svenskere

Et kig til nabolandet Sverige viser, at hundredvis af svenske borgere indgår.

Mere end 200 svenskere kan knyttes til omkring 100 forskellige virksomheder, hvoraf de fleste er registreret i de kendte skattely De Britiske Jomfruøer, Seychellerne og Belize.

Blandt svenskerne er en fondsbørschef, der repræsenterer et selskab i De Britiske Jomfruøer, en af Sveriges rigeste familier, der har hyret et firma i Dubai til at starte en virksomhed i Hongkong og en svensk forretningsmand, der er mistænkt for svindel med regnskaber i flere tilfælde.

Det skriver TT.

Millioner af filer

To mænd med stærke forbindelser til en højreekstremistisk gruppe og en 50-årig, der længe var medlem af Hells Angels, optræder også i de lækkede dokumenter.

Den tidligere rocker har angiveligt startet et firma i De Britiske Jomfruøer, og han er tidligere blevet idømt fængsel for alvorlige skatteforseelser.

Flere udenlandske stats- og regeringschefer indgår også i lækagen. En af dem er den tjekkiske premierminister, Andrei Babis.

Lækket består af over 11,9 millioner filer og dokumenter.