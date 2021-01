Svensk topembedsmand rejste til De Kanariske Øer: Nu træder han tilbage

Den svenske topembedsmand Dan Eliasson fratræder sin stilling som generaldirektør for den samlende myndighed for svenske beredskaber (MSB).

Det oplyses i en pressemeddelelse, skriver flere svenske medier.

Det sker, efter at han i Sverige har været i massiv modvind for at fejre jul på De Kanariske Øer.

I begyndelsen af december havde han sendt en opfordring til alle svenskere om at undgå rejser under coronapandemien.