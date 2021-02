Sverige finder første tilfælde af smitsom brasiliansk variant

Der er konstateret fire tilfælde af den brasilianske coronavirusvariant P1 i den svenske region Gävleborg, der ligger 300 kilometer nord for Stockholm.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det er første gang virusvarianten er blevet påvist i Sverige. Ingen af de fire smittede personer har rejst mellem Sverige og Brasilien.

Der er to brasilianske varianter af coronavirus - de kendes som P1 og P2.

Statens Serum Institut (SSI) skriver på sin hjemmeside, at P1 har samme mutation som den britiske coronavariant, der gør, at varianten er mere smitsom end normal coronavirus.

Desuden har den en anden mutation - E484K-mutationen - der gør, at varianten kan have nedsat følsomhed over for antistoffer.

Det vides dog endnu ikke, om denne variant af coronavirus medfører et mere alvorligt sygdomsforløb end andre varianter.

P1-varianten er endnu ikke påvist i Danmark, men skabte overskrifter verden over tidligere på året, da den blev dominerende i et voldsomt udbrud af coronavirus smitte i den brasilianske millionby Manaus.

Det opsigtsvækkende var, at byen allerede havde været centrum for et kraftigt udbrud af smitte med coronavirus. Man regnede med, at der var flokimmunitet i byen.

Flere nye varianter af coronavirus har vundet indpas i de danske coronastatistikker.

Det er især den britiske variant, B117, der optræder i virusstatistikkerne. I Danmark vurderes det, at den i starten af marts vil stå for cirka 80 procent af alle nye smittetilfælde.

Også et nyt tilfælde af den sydafrikanske virusvariant, B1351, er lørdag blevet påvist i Danmark. Det er dermed det 11. tilfælde af denne variant i Danmark.

Den sydafrikanske variant vurderes ligesom den brasilianske P1-variant at være både mere smitsom og mere modstandsdygtig over for antistoffer.