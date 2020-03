Sverige forsøger at hjælpe alvorligt syge med ebola-medicin

I Sverige er folk, der er blevet alvorligt syge af coronavirus, for første gang blevet behandlet med en medicin, der er blevet udviklet til at behandle en anden meget farlig sygdom: Ebola.

Det rapporterer den svenske radioavis Ekot.

Der er tale om medicinen Remdesivir, som ikke er godkendt. Men der er givet dispensation af den svenske lægemiddelstyrelse til at anvende det.

Et mindre antal svært syge i Sverige er blevet behandlet med Remdesivir.

Anders Sönnerborg er formand for en ekspertgruppe af læger i viral terapi (RAV). Han siger til Ekot, at han er forsigtig optimist.

- Ja, man ved jo, at Remdesivir har en meget god effekt i reagensglasforsøg på det her virus og dets slægtninge. Man ved også, at lægemidlet har effekt på sars-virusset og mers-virusset.

Sars og mers var også coronavirus.

Ebola skyldes en smitte med en virus og har haft en skræmmende gang gennem flere afrikanske lande, senest i DRCongo i 2018. Sygdommen kan give indre blødninger, og dødeligheden er meget høj.

Remdesivir viste sig ikke at være effektiv nok over for Ebola. Derfor er man begyndt at afprøve det på Covid-19, som er betegnelsen for sygdommen, når man rammes af coronavirus

Selv om Remdesivir er udviklet til Ebola, så har producenten givet tilladelse til at lade det indgå i et såkaldt 'compassionate use-program', når der ikke findes anden medicin til at behandle med.

Men om det virker, er for tidligt at sige, forklarer Sönnerborg. Remdesivir har kun været anvendt nogle dage.

- De få svenske patienter, som har fået adgang til det her lægemiddel, er alvorligt syge, og det her er et skridt, vi tager, for at forbedre deres tilstand.

Han føjer til, at man mangler mere omfattende studier af, hvordan lægemidlet virker på coronavirus.