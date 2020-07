Sverige gør klar til ny coronabølge

Der er registreret yderligere 13 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige siden sidste opgørelse fredag.

Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, mandag.

Der er med stigningen konstateret i alt 5433 coronadødsfald i landet.

I alt 73.061 personer er bekræftet smittede med coronavirus i Sverige. Det er en stigning fra 71.419.

Størstedelen af smittetilfældene er konstateret hos kvinder. 42.928 kvinder er bekræftet smittede i Sverige, mens tallet for mænd er 30.133.

Det er imidlertid flest mænd med coronavirus i Sverige, som er døde. Mænd står for 2977 af de 5433 coronadødsfald

På et pressemøde tidligere mandag understregede socialminister Lena Hallengren, at faren ved coronavirus endnu ikke er overstået.

Derfor har regeringen besluttet, at relevante myndigheder skal forberede sig på et eventuelt stort smitteudbrud til efteråret. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Sundhedsstyrelsen har desuden fået til opgave at udarbejde en prognose for, hvor stort et sådan udbrud potentielt kan blive.

Ifølge Lena Hallengren er forventningen, at en eventuel genopblussen formentlig vil blive i form af lokale smitteudbrud.

Derfor er det vigtigt, at der er klare planer for håndteringen regionalt og ikke bare nationalt, mener hun.

Sverige har været langt hårdere ramt af coronaepidemien end nabolande som Danmark og Norge, når man ser på antallet af dødsfald og smittetilfælde.

I Sverige er der hidtil registreret 53,1 dødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning er der i Danmark registreret 10,5 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

I Danmark er der i alt konstateret 607 dødsfald blandt coronapatienter.