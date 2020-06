Sverige har registreret 48 nye dødsfald med coronavirus

Det seneste døgn er der registreret 48 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige. Det meddeler Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse.

Dermed er i alt 4939 døde, mens de var smittet med Covid-19 i Sverige.

Der er i weekender et vist efterslæb i tallene, så nogle indrapporteringer først når at komme med i statistikkerne mandag eller tirsdag.

Der er bekræftet 940 nye smittetilfælde.

Siden smitteudbruddets begyndelse er 53.323 personer bekræftet smittede i Sverige.

Antallet af personer, som får eller som har fået intensiv behandling, er på 2317.

Sveriges Radio har tirsdag dokumenteret, at plejehjem i mindst 234 af Sveriges 290 kommuner har haft bekræftede eller mistænkte tilfælde af Covid-19.

I begyndelsen af juni var over 5000 personer på plejehjem blevet konstateret coronasmittede.

Af dem er op mod halvdelen døde, rapporterer Sveriges Radio med henvisning til data fra Socialstyrelsen.

Næsten halvdelen af de smittede var bosat i Stockholms Län.

Flere kommuner forsøger derfor at drage nytte af erfaringerne fra hovedstadsregionen.

- Det har været en fordel og gjort det bedre for os i hele Skåne at få en rapport med gode råd og tips, siger Ann-Cathrine Ewald, som er medicinsk ansvarlig sygeplejerske i Kävlinge kommune, til Sveriges Radio.

Mandag oplyste socialminister Lena Hallengren på et pressemøde, at den svenske regering har besluttet at forlænge det nationale besøgsforbud på plejehjem.

Besøgsforbuddet gælder nu til og med 31. august. Det trådte i kraft 30. marts. Forbuddet har hjulpet på coronasituationen på plejehjem, vurderer Lena Hallengren.

I Stockholm har regionen åbnet for coronatest for alle. Omkring 30.000 stockholmere blev testet, heraf fik 25.000 taget antistofprøver, som viser, om man har haft Covid-19.

De resterende 5000 prøver var podninger, som fortæller, om man har en pågående infektion.