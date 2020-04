Sverige noterer 172 dødsfald - flad kurve er god nyhed

I Sverige er der registreret 172 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Det fremgår af en opgørelse fra de svenske sundhedsmyndigheder.

Onsdagens opjustering markerer et lille fald i antallet af daglige dødsfald i forhold til tirsdag, hvor tallet var 185

I alt 1937 personer er registreret døde med coronavirus i Sverige, mens 16.004 er testet positiv for virusset.

Særligt Stockholm har været hårdt ramt under krisen. Nu ser det ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell ud til, at kurven er fladet ud i hovedstaden.

- Der har været ganske mange smittetilfælde det seneste døgn, men vi ser, at de ikke kommer fra Stockholm, som fortsat har en flad kurve. Det er gode nyheder, siger han på et pressemøde onsdag.

- Derimod ser vi flere smittede i andre regioner, men en årsag til den udvikling er, at man er begyndt at teste mere sundhedspersonale, siger Anders Tegnell.

Selv om epidemien nu tilsyneladende har spredt sig til andre dele af Sverige, så kan det svenske sundhedsvæsen stadig stå imod over for det øgede pres.

Det siger Taha Alexandersson, vicechef for kriseberedskabet i den svenske socialstyrelse.

- Ingen regioner rapporterer om kritisk påvirkning af det katastrofemedicinske beredskab, og en tredjedel af regionerne rapporter lige nu, at beredskabet er upåvirket, siger hun ifølge SVT.

I Sverige er der ligesom mange andre lande stor usikkerhed om, hvor stort det reelle omfang af epidemien er.

Folkhälsomyndigheten, som er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark, måtte onsdag trække en rapport om smittespredningen i Stockholm tilbage.

Ifølge rapporten, der blev præsenteret på et pressemøde tirsdag, skulle de officielle tal ganges med 1000 for at finde det reelle antal af coronasmittede i Stockholm. Et resultat, der ikke giver mening, da Stockholm og omegn kun har omkring 1,5 millioner indbyggere.

Ifølge Folkhälsomyndighetens opgørelse er 6400 bekræftet smittet i Stockholm.

- Vi har opdaget fejl i rapporten, og rapportens forfattere gennemgår i øjeblikket rapporten igen. Vi publicerer rapporten igen, så snart den er klar, skriver Folkhälsomyndigheten på Twitter.