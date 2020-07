Sverige noterer 21 nye coronadøde - fagfolk kritiserer strategi

Der er registreret yderligere 21 døde med coronavirus i Sverige.

Det oplyser landets sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, onsdag.

Dermed er der bekræftet i alt 5667 coronadødsfald i landet.

Antallet af nye dødsfald registreret onsdag er højere end dagen forinden.

Tirsdag var steg antallet af døde med coronavirus med syv. Tallet mandag var 20.

I alt 78.504 personer er bekræftet smittede. Det er en stigning på 338 fra opgørelsen tirsdag.

Størstedelen af de bekræftet smittede er kvinder. 46.010 kvinder er konstateret smittede, mens tallet for mænd er 32.494.

Det er imidlertid blandt mænd, at der er registreret flest coronadødsfald i landet. 3097 mænd er døde med coronavirus i Sverige mod 2570 kvinder.

Sverige har været hårdt ramt af coronapandemien sammenlignet med nabolande som Norge og Danmark.

I Sverige er der hidtil registreret 55,4 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i Danmark registreret 10,5 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. Der er registreret 611 coronadødsfald herhjemme.

I Norge er 255 registreret døde med coronavirus. Det svarer til 4,8 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

I et åbent brev publiceret på det amerikanske medie USA Todays hjemmeside har 25 svenske fagfolk kritiseret den svenske strategi for håndteringen af coronavirus.

Fagfolkene tæller blandt andet professorer i mikrobiologi og læger.

De opfordrer USA til ikke at kigge mod Sverige for at få inspiration til at håndtere coronakrisen.

- I Sverige har strategien ført til dødsfald, sorg og lidelse. Og oveni det er der ingen indikationer på, at Sveriges økonomi har klaret sig bedre end mange andre lande.

- I øjeblikket har vi sat et eksempel for resten af verden for, hvordan man ikke skal håndtere en dødelig smitsom sygdom, hedder det i brevet.

I brevet skriver fagfolkene, at de håber, at der kommer en vaccine.

- Hold ud indtil da. Og gør det ikke på den svenske måde, slutter brevet.