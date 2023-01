Sverige: Øget trussel fra Rusland

Sverige kan i fremtiden forvente flere forsøg på sabotage og flere cyberangreb, der stammer fra Rusland.

Det vurderer den svenske efterretningstjeneste Säpo. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Generelt forventer Säpo, at Rusland vil øge sine efterretningsaktiviteter mod Sverige. Det siger Charlotte von Essen, der er sikkerhedspolitichef i Säpo.

- Vi kan forvente, at russiske efterretningsaktiviteter - men også andre sikkerhedstruende aktiviteter - vil stige, siger hun under en forsvarskonference i byen Sälen ifølge TT.

Forklaringen på det øgede trusselsbillede er blandt andet ifølge TT, at Sverige ønsker at blive en del af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Säpo advarer mod, at Rusland bruger metoder såsom at sprede misinformation, cyberangreb og sabotage til at destabilisere.

Annonce:

Det kan både være aktiviteter, der foregår i Sverige, og aktiviteter, som er styret fra Rusland, siger Charlotte von Essen.

Hvorvidt øget russisk aktivitet vil føre til, at flere i fremtiden bliver anholdt, som er mistænkt for at planlægge eller føre det ud i Sverige, er ifølge sikkerhedspolitichefen 'svært at sige'.

- Vores udgangspunkt er altid at forsøge at forebygge og forhindre aktiviteter, der truer sikkerheden, som gennemføres i Sverige, siger Charlotte von Essen.

Hun tilføjer, at Säpo, hvis der er mistanke om en sådan type kriminalitet, vil være offensiv i sin efterforskning.

Säpo konstaterer også, at spredningen af konspirationsteorier og 'anti-statslige' budskaber fortsætter. Også det udgør en trussel.

- Vi har set, hvordan det har udviklet sig i andre lande, siger Charlotte von Essen til TT.

TT omtaler blandt andet stormløbet på Kongressen i USA for to år siden. Senest var der i weekenden et stormløb mod institutioner i Brasilien.

Annonce:

Det betyder, at også svenskerne skal være opmærksomme på det, siger Charlotte von Essen til TT.

- Hvis dele af befolkningen mister tilliden til det demokratiske system og ikke længere støtter op om det, kan det påvirke både vores modstandskraft og viljen til at forsvare, siger hun.

- Og det er jo det, vi skal bygge op for at kunne modstå den udvikling, vi ser i verden.