Sverige registrerede rekordhøjt antal drab i 2020

124 personer blev sidste år slået ihjel i Sverige.

Det fremgår af statistik, der er opgjort af Sveriges kriminalpræventive råd, Brå, og offentliggjort tirsdag. Det skriver det statslige, svenske medie SVT.

Tallet er det højeste, siden Brå indførte sine årlige opgørelser i 2002.

Rådet konkluderer i sin rapport blandt andet, at coronapandemien har påvirket statistikkerne. Antallet af forbrydelser inden for hjemmets fire vægge er således steget, i takt med at samfundet har været lukket ned.

I alt blev 99 mænd og 25 kvinder dræbt i Sverige sidste år, viser tallene.

48 gange - det vil sige i cirka fire ud af ti tilfælde - blev der anvendt et skydevåben. Det er en lille stigning i forhold til 2019.

Det samlede antal drab i Sverige er cirka tre gange så højt som Danmarks opgørelse for 2020. Her blev der registreret 42 drab.

Der bor omkring dobbelt så mange mennesker i Sverige som i Danmark.

Det er blandt andet en stigning i antallet af dræbte i Stockholm, der har været med til at trække det svenske tal op. 45 personer blev sidste år dræbt i den svenske hovedstad, hvilket var en stigning på 11 i forhold til 2019.