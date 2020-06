Sverige registrerer yderligere 23 coronadødsfald

Der er registreret yderligere 23 døde med coronavirus i Sverige.

Dermed er i alt 5333 personer døde med coronavirus i landet, oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Det totale antal smittede i Sverige ligger nu på 68.451 personer.

2429 personer får eller har fået intensiv behandling.

I alt ligger 427 patienter på intensivafdelinger i respirator. Af dem har 155 personer coronavirus.

Thomas Lindén, afdelingschef i Socialstyrelsen, siger, at kapaciteten på intensivafdelingerne er stor.

Karin Tegmark Wisell, som er afdelingschef i Folkhälsomyndigheten, siger, at 'vi har en fortsat nedgang i antallet af alvorlige tilfælde, hvor der er behov for intensiv behandling'.

Folkhälsomyndigheten oplyser, at den har udgivet en vejledning for, hvordan man kan anvende de test, der foretages for antistoffer i Sverige.

- En positiv test for antistoffer kan medføre mindsket risiko for smitte og dermed mindre risiko for at bringe smitten videre i samfundet, siger Karin Tegmark Wisell og tilføjer:

- Det indebærer, at en person med antistoffer mod Covid-19 (sygdommen, der forårsages af coronavirus, red.) kan omgås andre, som tilhører en risikogruppe.

Selv om man har antistoffer i blodet, skal man dog fortsat følge anbefalingerne om at vaske hænder ofte, holde afstand til andre og blive hjemme ved sygdom.

- Man skal ikke have store krammefester, og man skal undgå store forsamlinger, siger Karin Tegmark Wisell ifølge tv-stationen SVT.

Folkhälsomyndigheten vurderer, at en positiv test for antistoffer kan give beskyttelse i op til et halvt år.