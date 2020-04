Sverige registrerer yderligere 29 døde under coronakrise

I Sverige er der registreret 29 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Det oplyser de svenske sundhedsmyndigheder.

Søndagens opjustering er et markant fald i forhold til lørdag, hvor tallet var 111 døde.

Det er dog svært at sammenligne tallene, da optællinger i forbindelse med weekender og helligdage ofte er forbundet med et markant efterslæb i Sverige.

I alt er 1540 personer bekræftet døde med coronavirus i Sverige. Det svarer til 15,1 døde per 100.000 indbyggere.

14.385 er blevet testet positiv for virusset, hvoraf 1079 har fået intensiv behandling.

Det er især området omkring Stockholm, der har været hårdt ramt under coronakrisen. Således er 921 af de 1540 dødsfald blevet registreret i Stockholm.

I forbindelse med det gode forårsvejr har de svenske myndigheder understreget vigtigheden af, at stockholmerne overholder restriktionerne, der er indført for at bremse smittespredningen.

- Vi er bange for, at stockholmerne tror, at faren er overstået og begynder at vende tilbage til deres normale liv, siger Suss Forrsman Thullberg, der er kommunikationschef i Region Stockholm, til Svenska Dagbladet.

- Hvis de gør det, så får det konsekvenser. Vi må ikke tro, at faren er drevet over, tilføjer hun.

Sveriges strategi mod coronaepidemien har tiltrukket stor international opmærksomhed.

Det skyldes, at de svenske myndigheder i modsætning til mange andre lande har valgt ikke at lukke skoler, barer, restauranter og storcentre.