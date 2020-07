Sverige registrerer yderligere 37 coronadødsfald

Det seneste døgn er der registreret 37 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige.

Det fremgår af onsdagens opgørelse fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Dermed er i alt 5370 døde med coronavirus i Sverige.

Det seneste døgn er yderligere 1241 personer blevet testet positiv for virusset. Dermed i alt 69.692 personer bekræftet smittet i landet.

Sverige har været langt hårdere ramt af coronaepidemien sammenlignet med nabolande som Danmark, Norge og Tyskland.

Således er der registreret 52,8 dødsfald per 100.000 indbyggere i Sverige.

Til sammenligning er der blot registreret 4,6 dødsfald per 100.000 indbyggere i Norge og 10,4 dødsfald per 100.000 indbyggere i Danmark.

Udviklingen i Sverige har udløst massiv kritik mod chefen for den svenske sundhedsstyrelse, Anders Tegnell, der gang på gang har måttet forsvare strategien under krisen.

Tirsdag rettede 23 svenske læger og forskere igen en skarp kritik mod Anders Tegnell i et debatindlæg.

- De fleste lande har tilpasset deres strategier i overensstemmelse med ny viden på området, lyder det i indlægget, der blev bragt i den svenske avis Expressen.

- Det er den mangel på fleksibilitet, som Folkhälsomyndigheten har udvist, som har ført til, at dødstallet i Sverige nu ligger på over 5000 og er blandt de højeste i verden per indbygger, hedder det videre.

Anders Tegnell har tidligere argumenteret for, at den svenske strategi på mange måder har fungeret 'vældig godt'.

I løbet af de seneste uger har Sverige dog registreret flere nye smittede på daglig basis end nogensinde tidligere i epidemien.