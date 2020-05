Sverige vil åbne grænsen

Den svenske udenrigsminister, Ann Linde fra Socialdemokraterna, opfordrer Danmark til helt at åbne grænsen til Sverige.

Ministeren tilføjer, at hun forstår, hvis folk i Skåne er frustrerede over, at Danmark fortsat holder grænsen lukket - med tanke på at Sverige ikke har lukket sin grænse for danskerne.

- Jeg synes, at de i Danmark bør kigge på, hvordan situationen ser ud i Skåne. Er det virkelig sådan, at man risikerer at få mere smittespredning i Danmark, hvis der kommer folk fra Skåne ind i landet, siger ministeren.

Skåne er den svenske region, der grænser op til Danmark.

Danmarks grænser er under coronakrisen blevet lukket for at begrænse spredningen af det smitsomme coronavirus.

Sverige har væsentligt flere tilfælde af coronasmitte og coronadødsfald end Danmark og de øvrige nordiske naboer.

Udenrigsminister Ann Linde påpeger dog, at antallet af coronasmittede personer og coronarelaterede dødsfald ikke er særlig højt i Skåne.

Hun pointerer desuden, at så længe de svenske anbefalinger om ikke at rejse mere end to timer væk fra sit hjem gælder, så vil der ikke være svenskere fra eksempelvis Stockholm-området, der tager turen over Øresund.

- Vi har rigtig meget kontakt med vores nordiske kolleger netop for at forklare, hvilke regler og anbefalinger vi har, hvordan smittespredningen ser ud, og hvorfor vi har et højere dødstal, siger Ann Linde.

Mandag meddelte den danske justitsminister, Nick Hækkerup (S), at det fremover vil blive tilladt at få sin kæreste fra Norden eller Tyskland ind over grænsen, hvis man underskriver en tro- og love-erklæring.

Det gælder også personer fra Sverige.

I Sverige er 4125 personer registreret døde med coronavirus. Det svarer til 40,3 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark 563 døde med coronavirus, hvilket svarer til 9,7 dødsfald per 100.000 indbyggere.