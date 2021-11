Sveriges statsminister har indgivet sin afskedsbegæring

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, indgav onsdag sin regerings afskedsbegæring til Riksdagens formand.

Den 64-årige Löfven har været statsminister siden 2014 og Socialdemokraternas leder i knap ti år.

Han ventes at blive efterfulgt af den 54-årige Magdalena Andersson, som i dag er finansminister.

Hun blev officielt valgt som ny leder for Socialdemokraterna ved en partikongres torsdag i Göteborg. Dermed blev hun kørt i stilling til at efterfølge Löfven.

Löfven fortsætter som fungerende statsminister, indtil en afløser er valgt i Riksdagen.

Han udsatte sin varslede afgang, da der var vigtige forhandlinger i gang i Riksdagen om blandt andet strandbeskyttelse og ejendomsret i Sveriges skove. Et forlig er blevet indgået mellem regeringspartierne og Centerpartiet.

De to regeringspartier – Socialdemokraterna og Miljöpartiet De Gröna – regerer med støtte fra Centerpartiet.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, skriver onsdag på Instagram, at hendes parti kan 'tolerere' Magdalena Andersson ved en kommende statsministerafstemning.

Ved de overståede forhandlinger krævede Centerpartiet en mere fleksibel strandbeskyttelse og en stærkere privat ejendomsret for skovene.

Der var ikke megen spænding om valget på partikongressen i Göteborg torsdag. Samtlige partidistrikter havde indstillet Magdalena Andersson som ny S-leder.

- Ja, blev der råbt med fælles stemme fra de fremmødte til kongressen, da der fra scenen blev spurgt, om Andersson kunne godkendes.

Til klapsalver takkede hun for valget og pegede på nogle af sine politiske prioriteter.

- Jeg vil have, at vi igen tager den demokratiske kontrol over skolen, sundhedsvæsnet og velfærden, sagde hun.

Bliver Magdalena Andersson som ventet Sveriges næste statsminister, vil hun være den første kvinde i landets historie, der bestrider den post.

Andersson har været finansminister i syv år. Hun står foran en stor opgave med at lede Socialdemokraterna frem mod et valg.

At der skulle findes en ny S-leder og en ny statsminister stod klart, da Löfven på overraskende vis denne sommer fortalte, at han ville stoppe som statsminister.