Svindelanklaget kryptobaron nægter sig skyldig

Den svindelanklagede Sam Bankman-Fried, der er stifter af den krakkede kryptobørs FTX, nægter sig tirsdag skyldig, samtidig med at hans retssag er sat til at begynde i efteråret 2023.

30-årige Bankman-Fried deltog tirsdag i et retsmøde ved en føderal domstol på Manhattan i New York City. Her nægtede han sig skyldig i i alt otte anklagepunkter.

De inkluderer blandt andet svindel og planer om at hvidvaske penge.

Bankman-Fried beskyldes for at have taget milliarder af dollar fra kunder i FTX og overført pengene til sin hedgefond, Alameda Research.

Han skal ifølge anklagerne også have købt ejendomme samt givet politiske donationer for pengene.

- Kunders midler blev også brugt og hvidvasket igennem politiske donationer, donationer til velgørende formål og en række investeringer, sagde Danielle Sassoon, som er føderal anklager, i forbindelse med retsmødet.

Annonce:

Hun antydede, at myndighederne har en lang række beviser mod FTX-grundlæggeren.

Det er ikke usædvanligt, at en anklaget person indledningsvist nægter sig skyldig. Det er muligt senere at ændre på, hvordan man forholder sig til anklagerne.

Dommer Lewis Kaplan har sat retssagen til at begynde 2. oktober. Anklager Sassoon sagde tirsdag, at hun regner med, at retssagen vil vare omkring fire uger.

To tidligere topfolk med forbindelse til Bankman-Fried - Alameda-direktør Caroline Ellison og FTX-teknologidirektør Gary Wang - har erkendt deres skyld og samarbejder med anklagerne.

I en række interviews og offentlige optrædener har Bankman-Fried tidligere erkendt, at der er lavet 'risikovurderingsmæssige fejl'. Men han har afvist, at der skulle være tale om svindel.

Ifølge det amerikanske magasin Time risikerer han op til 115 års fængsel, hvis han bliver dømt skyldig i alle forhold og får udmålt den hårdeste straf.

Annonce:

Bankman-Fried talte ikke med dommeren under retsmødet, men talte i stedet privat med sine advokater. Da retsmødet var slut, henvendte han sig til nogle af tegnerne ved retsmødet og udtalte sig om deres arbejde.

Bankman-Fried grundlagde FTX i 2019 og gjorde det til en af de største børser for kryptovalutaer.

Men FTX gennemgik tidligere på året et bemærkelsesværdigt kollaps. Siden har der været forlydender om, at grundlæggeren tjente stort på børsens fald.

Bankman-Fried blev i december løsladt mod en kaution på 250 millioner dollar. Blandt betingelserne for hans løsladelse er, at han bor hos sine forældre og overvåges elektronisk.