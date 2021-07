Sydafrika sætter 25.000 soldater ind mod optøjer

Voldsomme optøjer i Sydafrika har de seneste dage kostet over 100 mennesker livet. Regeringen vil indkalde flere tropper for at få styr på situationen.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge landets myndigheder er dødstallet under optøjerne torsdag oppe på mindst 117. Derfor vil man indkalde reserver for hæren, så det samlede antal soldater, man har sat ind, ender på 25.000.

- Alle reservister skal melde sig ved solopgang i morgen til deres respektive enheder, fremgår det ifølge AFP af en ordre fra chefen for den sydafrikanske hær, generalløjtnant Lawrence Mbatha.

De voldsomme optøjer i Sydafrika startede, da landets tidligere præsident, Jacob Zuma, tidligere i juli startede sin afsoning af en 15 måneder lang dom for ikke at ville vidne for en kommission, der skal afdække korruption og ulovligheder under hans styre.

Zuma nyder støtte blandt ikke mindst fattige sydafrikanere og kaldte dem på gaden for at protestere. Det udviklede sig hurtigt til voldsomme optøjer.

Hundredvis af butikker og storcentre er blevet røvet og biler sat i brand over hele landet. Der har været voldelige optøjer i Johannesburg og specielt i den sydøstlige provins KwaZulu-Natal.

Optøjerne har skabt mangelsituationer ikke bare i de berørte områder men også andre dele af landet. Blandt andet derfor er det, at hæren bliver sat ind. Ikke mindst fordi, at politiet flere gange er kommet til kort.

Til AFP siger Musa Mbele-Radebe, en lokal leder i Soweto, der stod for oprydningen i et storcenter, der blev plyndret:

- Brug af hæren er ganske godt, for folk er ret bange for hæren sammenlignet med politiet.

- Det krævede kun fire soldater at få situationen i storcentret under kontrol, selv om der var samlet 1000 mennesker.

Urolighederne og plyndringerne har fået en del sydafrikanere til at danne selvforsvarsgrupper, der skal forvare deres ejendomme og private ejendele.

Selvforsvarsgrupperne er blevet oprettet i nogle af de fattige forstæder til storbyerne - de såkaldte townships - hvor der har været plyndringer nogle steder.