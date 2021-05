Sydafrikas ekspræsident nægter at have fået milliarder i bestikkelse

Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma nægter sig skyldig i en sag, hvor han er anklaget for 16 tilfælde af bestikkelse og svindel.

Det siger han ved en domstol i Sydafrika onsdag.

Sagen går tilbage til 1999, hvor han var vicepræsident under præsident Thabo Mbeki.

Dengang var Zuma involveret i køb af kampfly, patruljebåde og andet udstyr til militæret fra fem europæiske selskaber. Indkøbene havde en samlet værdi, der på det tidspunkt svarede til omkring 30 milliarder kroner.

Zuma beskyldes for at have modtaget bestikkelse for et beløb svarende til fire milliarder kroner fra et af selskaberne, den franske forsvarsgigant Thales.

I retten bad dommer Piet Koen gentagne gange Zuma - på grund af 'størrelsen af, hvad vi her har med at gøre' - om at bekræfte, hvad hans forsvarsadvokat allerede havde sagt.

- Jeg erklærer mig ikke skyldig, svarede den ulasteligt klædte ekspræsident.

Thales er også sigtet i sagen og afviser, at det skulle have gjort sig skyldig i korruption og hvidvask.

Det franske selskabs forsvarsadvokater siger, at det aldrig har betalt bestikkelse til Zuma. Det skulle ifølge anklageskriftet være sket for at undgå en nærmere granskning af våbensalget.

Den i dag 79-årige Zuma var præsident i perioden 2009-2018. I løbet af de ni år var der ifølge hans kritikere masser af eksempler på korruption og vennetjenester, ligesom der angiveligt blev kanaliseret milliarder ud af statskassen og ned i de forkerte lommer.

I 2018 blev Zuma tvunget af sit parti, ANC, til at træde tilbage som præsident. Årsagen var det voksende antal skandaler, der omgav ham.

Han har tidligere søgt om at få permanent immunitet.

En dommer har kaldt nogle af Zumas argumenter mod en retssag for 'skandaløse'.

Retssager mod ham er tidligere blevet trukket i langdrag og udskudt flere gange.

Næste retsmøde er fastsat til 19. juli. Anklagerne i sagen har sagt, at de forventer at indkalde omkring 200 vidner i sagen.