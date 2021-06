Sydafrikas ekspræsident Zuma idømt 15 måneders fængsel

Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma er blevet idømt 15 måneders ubetinget fængsel.

Han er kendt skyldig i foragt for retten, efter at han tidligere i år ikke mødte op i retten i forbindelse med en korruptionssag imod ham. Korruptionssagen mod ham kører stadigvæk.

- Hr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma er idømt 15 måneders fængsel, hedder det i dommen, som en dommer har læst op.

Dommeren tilføjer, at Zuma skal melde sig hos politiet inden for fem dage.

En talsmand for 79-årige Zuma oplyser, at den tidligere præsident vil komme med en erklæring om dommen på et senere tidspunkt.

Sagen mod Zuma handler om beskyldninger om korruption, mens han var præsident fra 2009 til 2018. Zuma har hidtil afvist alle beskyldninger og nægtet at samarbejde.

I løbet af de ni år var der ifølge hans kritikere masser af eksempler på korruption og vennetjenester, ligesom der angiveligt blev kanaliseret milliarder ud af statskassen og ned i de forkerte lommer.

I 2018 blev Zuma tvunget af sit parti, ANC, til at træde tilbage som præsident. Årsagen var det voksende antal skandaler, der omgav ham.

Retssager mod ham er tidligere blevet trukket i langdrag og udskudt flere gange.

Næste retsmøde i korruptionssagen er fastsat til 19. juli. Anklagerne i sagen har sagt, at de forventer at indkalde omkring 200 vidner i sagen.