Sydkorea sætter smitterekord for tredje dag i træk

For tredje dag i træk har myndighederne i Sydkorea registreret et rekordhøjt antal nye smittede med coronavirus.

Det oplyser landets Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse lørdag.

I alt er der de seneste 24 timer blevet registreret 1378 nye smittede. Det er 62 flere end den tidligere dagsrekord, der blev sat dagen forinden.

På grund af smittestigningen vil Sydkoreas strengeste niveau af restriktioner fra mandag gælde i hovedstaden Seoul og dens naboregioner for første gang under pandemien.

Det betyder blandt andet, at natklubber og kirker skal holde lukket, og at folk maksimalt må mødes med en anden person privat efter klokken 18.00. Alle i landet opfordres også til at holde sig hjemme.

Beslutningen om at stramme restriktionerne mest muligt i disse områder blev taget af regeringen fredag, da striben af smitterekorder har ført til ny bekymring omkring virussets fremfærd i landet.

Sydkorea har generelt klaret sig bedre end mange andre industrialiserede nationer under pandemien målt på antal smittede og døde.

I alt har landet med knap 52 millioner indbyggere ifølge statistikbanken Statista registreret 164.028 smittede og 2034 døde med covid-19.

Det svarer til henholdsvis 317,2 smittede og 3,9 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret 5086,4 smittede og 43,5 døde per 100.000 indbyggere under hele pandemien.

Det kan dog være svært at sammenligne tallene direkte, da de fleste lande har forskellige teststrategier. Det har indvirkning på, hvor mange smittede og døde der bliver registreret.

Den seneste smittestigning har fået myndighederne i Sydkorea til at advare om, at det daglige smittetal kan blive fordoblet inden udgangen af juli.

Omkring 11 procent af landets befolkning er færdigvaccinerede, mens 30 procent har fået mindst et skud med en coronavaccine.

Landet satser på at opnå flokimmunitet inden november ved give 70 procent af befolkningen mindst et stik inden da.