Syv mennesker såret efter angreb i New Zealand

Syv mennesker blev såret i forbindelse med et angreb i New Zealands største by, Auckland, fredag.

Det siger landets premierminister, Jacinda Ardern, lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet fandt sted i et supermarked. Tre af de syv sårede er i kritisk tilstand, fortæller Ardern. Fredag lød tallet på seks sårede.

Gerningsmanden blev kort efter angrebet skudt og dræbt af politiet. Premierministeren sagde fredag, at angrebet var 'inspireret af Islamisk Stats ideologi.'

Jacinda Ardern fortalte også, at personen i forvejen er kendt af politiet. Han er fra Sri Lanka og har boet i landet i ti år. De seneste fem år har han været på politiets overvågningsliste.

Lørdag ønsker hun ikke at tale om navnet på gerningsmanden.

- Ingen terrorist, uanset levende eller død, fortjener at få deres navn delt for skændslen, de søgte, siger hun ifølge dpa.

Derudover lover hun at ændre landets love inden for terrorbekæmpelse.

Også i 2019 blev New Zealand ramt af et angreb. Det skete i byen Christchurch, hvor en bevæbnet mand stod bag et masseskyderi i to moskéer. 51 mennesker blev dræbt.

Ved den seneste hændelse gik gerningsmanden til angreb med en kniv i et supermarked fredag eftermiddag lokal tid, men allerede 60 sekunder efter blev han skudt og dræbt af politiet.

Manden blev overvåget fredag eftermiddag, og derfor kunne politiet reagere, da han gik til angreb, fortalte politikommissær Andrew Coster.

Fem af de sårede er indlagt på hospitalet, fortæller Jacinda Ardern lørdag ifølge dpa.