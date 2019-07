Tager søn med til mafia-træning: Frygter han bliver medlem

I dokumentaren 'Yakuza: Good for nothing' får man et indblik i verdens største kriminelle organisation Yakuza

8-9-3.

Den dårligste hånd man kan få i det japanske spil Oicho-Kabu. Deraf stammer navnet til verdens største kriminelle organisation Yakuza, der har sine rødder i Japan. At mafiaen er opkaldt efter den dårligste hånd i det populære kortspil er ikke tilfældigt. De fleste medlemmer af Yakuza kommer fra fattige familier og er vokset op under dårlige vilkår.

Den kriminelle bande er blandt andet kendt for at styre gamblingmarkedet i Japan, menneskehandel og narko- og våbenhandel i Østen.

I 'Yakuza: Good for nothing' fortæller Mr. Makoto sin historie som medlem af organisationen - og kommer blandt andet ind på, hvorfor han i første omgang søgte mod fællesskabet.

- Jeg dur ikke til andet arbejde. Jeg har aldrig kunne have et almindeligt arbejde. Det keder mig. Jeg bliver syg og træt af det, fortæller han ærligt og kommer ind på, hvorfor Yakuza er det rette for ham.

- Det er adrenalinsuset. Spændingen. Jeg ville det her liv, og nu vil jeg fortsætte med det, uddyber han og fortæller om en episode, hvor kinesiske og taiwanske gangstere kom ind på deres territorie.

Her kunne der ikke findes en løsning, så det endte med at tre medlemmer blev likvideret på klods hold.

Mr. Makoto indrømmer, at det i dagens Japan er svært at have den kriminelle forbindelse. Han kan hverken have et kreditkort, søge om at få et - han kan sågar ikke leje en lejlighed, fordi myndighederne har strammet grebet om organisationen, der tidligere kunne sætte skilte på deres døre, som en almindelig virksomhed.

Genkendt af børnehavelederen

Yakuza-medlemmet har en søn fra et tidligere forhold. I løbet af sønnens opvækst har han mærket, at folk har genkendt ham for det han laver. Børnehavelederen kunne blandt andet genkende ham - sådan var det ikke med skoleinspektøren.

For Mr. Makoto er kampsport en vigtig del af det at være Yakuza-medlem. Derfor træner han oftest med en af familiens bedste kampsportsudøvere - og her tager han sin søn med, der dermed bliver introduceret til hans tvivlsomme bekendtskaber.

- Jeg vil ikke forklare min søn, hvad det (Yakuza, red) handler om, medmindre han selv bliver medlem, fortæller han.

Ønsket er ikke, at han skal gå i fars fodspor.

- Jeg vil ikke have, at min søn bliver en yakuza, fordi det er virkelig svært at være i vores samfund. Når han vokser sig ældre, bliver det endnu sværere. Yakuza er ved at blive en regulær mafia, siger han.

Klik på billedet for at se dokumentaren om den hårdkogte kriminelle organisation.