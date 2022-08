Taiwan affyrer nødblus for at skræmme fly

Taiwan har sent fredag affyret nødblus for at advare syv droner og et fly, der fløj over østatens afsidesliggende øer Kimnen og Matsu.

Det oplyser Taiwans forsvarsministerium lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om et uidentificeret fly.

Ifølge ministeriet er militæret i højt alarmberedskab begge steder, som ligger tæt på Kinas kyst.

Det sker efter, at i Kina i denne uge startede en stor militærøvelse nær Taiwan som modsvar på formanden for Repræsentanternes Hus i USA Nancy Pelosis besøg i østaten.

Kinas østlige militærkommando sagde torsdag, at man havde udført langdistance-præcisionsangreb i visse områder i den østlige del af Taiwanstrædet, som ligger mellem Taiwan og det kinesiske fastland, som en del af øvelserne.

Taiwans forsvarsministerium oplyste, at Kina har sendt flere ballistiske missiler mod vandet omkring det nordøstlige og sydvestlige Taiwan.

Også flere kinesiske kamp fly er fløjet tæt på den sølinje, der ligger i midten af Taiwan strædet, der er havet mellem Taiwan og Kina.

Efter Nancy Pelosis besøg har Kina indført sanktioner mod den amerikanske politiker.

Pelosi er den mest højtstående politiker fra USA, som har besøgt østaten i 25 år. Hendes besøg har vakt vrede i Beijing, som mener, at Taiwan hører under Kina.

Det mener USA officielt også, men Kina ser Pelosis besøg som en slags legitimering af Taiwan, der betragter sig som selvstændigt.