Taiwan: Kina kan lancere fuldtonet invasion i 2025

Kina vil i 2025 have militær kapacitet til at lancere en invasion i fuld skala af Taiwan.

Det siger Taiwans forsvarsminister onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen fra forsvarsminister Chiu Kuo-cheng kommer, efter at Taiwan over en periode på fire dage har registreret i alt 148 fly fra Kinas luftvåben flyve ind i Taiwans luftforsvarszone.

Chiu Kuo-cheng betegner forholdet til Kina, som det værste i over 40 år.

Forud for forsvarsministerens udtalelser sagde Taiwans regeringsleder, Su Tseng-chang, tirsdag, at Kina 'går over stregen' med sine militære aktiviteter.

Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, fortalte mandag i et interview med den australske tv-station ABC, at regeringen er 'meget bekymret for, at Kina vil indlede en krig mod Taiwan på et tidspunkt'.

Hyppig overflyvning

Han advarede om, at Kinas præsident Xi Jinping er under pres derhjemme, og at han derfor kan igangsætte en krise for at aflede opmærksomheden fra indenrigspolitiske problemer.

- Vi er meget bekymrede for, at utilfredshed og en nedgang i den økonomiske vækst (i Kina, red.) bliver så udtalt, at Taiwan kan blive et mål (for en invasion, red.), sagde Wu i ABC-programmet 'China Tonight'.

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres blandt andet for at markere kinesisk utilfredshed på særlige tidspunkter.

Ikke anerkendt

Styret i Beijing har tidligere sagt, at den slags flyvninger sker for at beskytte landets suverænitet og skal ses som et modtræk over for en 'sammensværgelse' mellem Taiwan og USA, der er øens vigtigste støtte internationalt.

En luftforsvarszone er ikke nødvendigvis en del af et lands luftrum. Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser.

Kina anerkender ikke Taiwan og gør krav på øen som en del af sit territorium. Det demokratisk styrede Taiwan ser sig som et uafhængigt land og har gjort det klart, at det vil forsvare sig i tilfælde af en invasion.