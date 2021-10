Taiwan nægter at bøje sig for Kina

Taiwan vil fortsat styrke sit forsvar for at sikre, at ingen kan tvinge styret i den retning, som Kina har lagt for øen.

Det siger Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, i en tale søndag.

Taiwan er på det seneste kommet under stigende pres både militært og politisk fra Kina, der gør krav på øen som en del af landets territorie.

Det er blandt andet sket ved, at fly fra Kinas luftvåben på det seneste er fløjet ind i Taiwans luftforsvarszone gentagne gange, hvilket har vakt bekymring internationalt.

'Fredelig genforening'

Søndag siger Taiwans præsident, at hun håber, at spændingerne snart stilner af.

- Men der bør ikke være nogen som helst forestillinger om, at det taiwanske folk vil bøje sig for pres, siger hun i en tale foran præsidentkontoret i Taipei.

- Det skyldes, at den vej, som Kina har lagt, hverken tilbyder en fri eller demokratisk vej for Taiwan og vores 23 millioner borgere, siger Tsai Ing-wen.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, lovede lørdag 'en fredelig genforening' med Taiwan vil ske på et tidspunkt.

Her sagde den kinesiske præsident, at Kina har 'stolte traditioner' for at imødegå separatisme.

I følge Reuters har Kina foreslået en 'ét land, to systemer'-model med Taiwan, ligesom Kina har det med Hong Kong.

Nej tak

Den melding faldt ikke i god jord hos styret i Taipei, der sagde, at kun folket i Taiwan kan bestemme dets fremtid. Samtlige store partier i Taiwan har afvist modellen efter at have set Kinas handlinger i Hong Kong.

Taiwans forsvarsminister sagde tidligere i denne uge, at Kina i 2025 vil have militær kapacitet til at lancere en invasion i fuld skala af øen.

Udtalelsen fra forsvarsminister Chiu Kuo-cheng kom, efter at Taiwan over en periode på fire dage havde registreret i alt 148 fly fra Kinas luftvåben flyve ind i Taiwans luftforsvarszone.

Chiu Kuo-cheng betegnede samtidig forholdet til Kina, som det værste i over 40 år.

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. De er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres blandt andet for at markere kinesisk utilfredshed på særlige tidspunkter.