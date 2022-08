Taiwan tordner: 'Kina har krænket vores territorium'

Kina har krænket taiwansk territorium og forbrudt sig mod FN-regler.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra Taiwans forsvarsministerium tidligt onsdag morgen dansk tid.

Forsvarsministeriet lover samtidig at kæmpe mod ethvert træk, som krænker Taiwans territoriale integritet.

Ministeriet sidestiller desuden Kinas militærøvelser i Taiwanstrædet med en blokade i Taiwansk territorium.

Formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi vinker til journalisterne, da hun ankommer til Taiwans parlament i Taipei. Foto: Sam Yeh/Ritzau Scanpix

Kommer med fred

Formand for Repræsentanternes Hus i USA Nancy Pelosi siger, at hendes delegation er kommet til Taiwan i fred, efter at hendes besøg har vakt vrede i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi kommer i venskab med Taiwan, vi kommer i fred for regionen, siger hun onsdag under et møde med Tsai Chi-chang, der er næstformand for Taiwans parlament.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Pelosi også talt i Taiwans parlament. I løbet af sit besøg i Taiwan skal hun desuden mødes med Taiwans præsident og menneskerettighedsaktivister.

Nancy Pelosi ankom til Taiwan tirsdag på trods af en række advarsler fra Kina, der ser Taiwan som kinesisk territorium. Kina sagde, at de ville se Pelosis besøg som en stor provokation.

Onsdag morgen dansk tid har Pelosi netop talt til parlamentet i Taiwan.

Nancy Pelosi deltager her i et møde med Taiwans præsident, Tsai Ing-wen. Foto: Ritzau Scanpix

Får konsekvenser

Pelosis besøg i Taiwan får øjensynligt handelsmæssige konsekvenser for østaten.

Natten til onsdag dansk tid oplyser Kina ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det vil stoppe import af citrusfrugter og to forskellige slags fisk fra Taiwan, og at det vil stoppe med at eksportere sand til østaten.

Derudover siger Ma Xiaoguang, der er talsmand for Kinas kontor for Taiwan-anliggender, at Kina ikke vil tillade samarbejde mellem kinesiske firmaer og personer og to taiwanske fonde. De to fonde arbejder med demokrati, internationalt samarbejde og udvikling.

Taiwans forsvarsministerium oplyste tirsdag aften dansk tid, at 21 kinesiske militærfly tirsdag var fløjet ind i Taiwans luftforsvarszone.

Natten til onsdag dansk tid udtaler forsvarsministeriet, at militæret har helt styr på aktiviteter til lands og i luften, og at landet er i stand til at forsvare den nationale sikkerhed.

Kina er også begyndt på militærøvelser tæt på Taiwan tirsdag aften. Taiwan kalder det et forsøg på at ødelægge freden og stabiliteten i regionen.