Taliban hævder at have ødelagt IS-celle efter moskéeksplosion

Sent søndag lokal tid har Taliban-styrker 'ødelagt' en Islamisk Stat-celle i Kabul.

Det oplyser en talsmand for bevægelsen mandag.

Angrebet fandt sted, efter at en eksplosion ved en moské i Kabul søndag dræbte fem personer.

I moskéen var der ved at blive afholdt en mindehøjtidelighed for Taliban-talsmand Zabihullah Mujahids afdøde mor.

Moskéangrebet formodes at være udført af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Men det er ikke endeligt bekræftet.

I det nordlige Kabul slog Taliban-styrker søndag aften efterfølgende til.

- Som resultat af operationen, som var meget resolut og succesfuld, er IS-tilholdsstedet fuldstændig ødelagt, og alle IS-medlemmer på stedet blev dræbt, oplyser Mujahid på Twitter.

Ifølge vidner og journalister fra nyhedsbureauet AFP blev der hørt eksplosioner og skud i den afghanske hovedstad, da operationen fandt sted.

Kabul-indbyggeren Abdul Rahaman oplyser, at et 'stort antal' Taliban-specialstyrker angreb mindst tre huse i hans kvarter.

- Kampene fortsatte i adskillige timer, siger Rahaman, der også er ansat i den afghanske regering.

- De siger, at de var ude efter Daesh-krigere (Islamisk Stat, red.) i området. Jeg ved ikke, hvor mange der blev dræbt eller anholdt, men kampene var intense.

Operationen fandt sted, blot timer efter angrebet på Eid Gah-Moskéen i Kabul.

Ifølge en embedsmand i den afghanske regerings kulturkommission var der placeret en anordning, som eksploderede uden for moskéen, da sørgende forlod mindehøjtideligheden.

Personen, som ikke ønsker at stå frem med navn, oplyser, at fem mistede livet, og 11 personer blev såret. Tre personer er blevet anholdt.

Zabihullah Mujahid fortæller mandag, at eksplosionen fortsat efterforskes.

Men 'oplysninger indikerer for nu, at grupper med forbindelse til Daesh kan have udført angrebet', siger han.