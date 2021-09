Kilder i Taliban siger, at militsen har taget Panjshir-dalen, og nu har fuld kontrol over Afghanistan.

Men meldingen modsiges af kilder i dalen, hvor hundredvis er blevet dræbt. Det rapporterer BBC.

Tre kilder i Taliban siger, at den islamistiske milits har indtaget Panjshir-dalen omkring 150 kilometer fra den afghanske hovedstad, Kabul. Det er den sidste del af landet, hvor politiske ledere åbent har kæmpet mod Talibans magtovertagelse i Kabul.

- Ved den almægtige Allahs nåde har vi nu kontrol over hele Afghanistan, siger en kommandant fra Taliban.

Den tidligere vicepræsident Amrullah Saleh, som er en af lederne af oppositionsstyrkerne, afviser påstandene som løgne fra Taliban.

Taliban hævder at have vundet kontrol over Panjshir-dalen De sidste amerikanske soldater er ude af Afghanistan.

Men BBC World rapporterede tidligere, at Saleh havde sagt, at Taliban var ved at invadere dalen, og at situationen var vanskelig for styrkerne, der kæmper mod islamisterne.

- Men modstanden fortsætter og vil blive ved med at fortsætte, hed det videre i et tweet fra den tidligere vicepræsident.

Panjshir er den eneste provins, der under Talibans fremrykning i de seneste uger ikke er faldet. Forskellige væbnede grupper har samlet sig i dalen.

Den 32-årige Ahmad Massoud, som er søn af den kendte militærleder Ahmad Shah Massoud, leder styrkerne i dalen, og han har tidligere bedt om hjælp.

Ahmad Shah Massoud blev dræbt af den militante bevægelse al-Qaeda i 2001 - to dage inden angrebet mod USA 11. september. Han var en af de ledende kræfter i kampen mod den sovjetiske besættelsesmagt i 1980'erne.

Hans søn har en kandidatgrad fra King's College i London og kastede sig ind i afghansk politik for et par år siden. Ahmad Massoud tog kraftig afstand fra fredssamtalerne med Taliban og annoncerede i september sidste år oprettelsen af en ny modstandsbevægelse, Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM).

Sammen med Saleh har Massoud bebudet krig for at vælte Taliban.

Panjshir-dalen nord for hovedstaden Kabul er omgivet af høje bjerge og var centrum for kampen mod de sovjetiske styrker i 1980'erne.

Ufremkommeligt terræn gør dalen til et perfekt sted at føre guerillakrig og svær at indtage for styrker udefra.