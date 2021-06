Taliban indtager flere distrikter og står på grænse til by

Endnu en håndfuld distrikter i Afghanistan er mandag faldet under Talibans styre.

Den islamistiske milits fortsætter således med at indtage terræn, mens de vestlige styrker fortsætter deres tilbagetrækning fra landet.

Lokale embedsmænd fortæller, at otte distrikter på tværs af provinserne Baghlan, Balkh og Takhar er blevet indtaget af Taliban i løbet af de seneste 24 timer.

Derudover skriver en embedsmand fra det afghanske forsvarsministerium på Twitter, at Taliban-krigere befinder sig på grænsen til byen Mazar-e Sharif.

Hvis rapporterne er korrekte, vil det betyde, at Taliban-oprørere har taget kontrol over 50 distrikter i Afghanistan, siden USA og Nato-soldater begyndte deres tilbagetrækning den 1. maj.

Afghanistan er opdelt i 34 provinser, som derefter er opdelt i omkring 400 distrikter.

Mens Taliban stormer frem, opfordrer regeringsembedsmænd civile og tidligere medlemmer af Taliban til at gribe til våben i et forsøg på at tvinge den militante bevægelse tilbage.

Taliban kontrollerede Afghanistan med streng islamisk lov på tværs af hele landet før en amerikansk invasion i 2001.

Den militante bevægelse har optrappet sine angreb på provinshovedstæder, distrikter og større baser, efter at USA indledte sin tilbagetrækning fra landet 1. maj.

USA's præsident, Joe Biden, har sagt, at alle amerikanske soldater vil være ude af Afghanistan senest den 11. september.

Det er 20 år efter al-Qaedas angreb mod USA, som førte til den amerikanskledede invasion af Afghanistan for at fjerne Taliban fra magten.

Den voksende uro har vakt frygt i nabolandet Tadsjikistan, for at der kan opstå en flygtningekrise.

Nogle steder i Tadsjikistan har lokale embedsmænd allerede taget initiativ til at begynde planlægningen af opførelsen af flygtningelejre.