Taliban kommer til Norge for at forhandle om nødhjælp

En Taliban-delegation kommer til Norge for at forhandle om nødhjælp til Afghanistan, som trues af en humanitær katastrofe. Det skriver dagbladet VG.

Det er første gang siden den islamistiske bevægelse kom til magten i Kabul, at den sender en delegation til et vestligt land for at forhandle med aktivister og diplomater.

Der er aftalt et møde søndag, som skal fortsætte mandag og tirsdag.

VG har fået bekræftet oplysninger fra centralt placerede kilder i det norske udenrigsministerium.

Taliban overtog magten i Afghanistan i august, og der har siden været ført forhandlinger i blandt andet Doha, hovedstaden i Qatar. Men Taliban har ikke tidligere deltaget i møder i et vestlig land.

Det er spørgsmålet om nødhjælp, som bliver det dominerende i Oslo. Det bliver dermed første gang siden magtskiftet i Kabul, at Taliban møder aktivister og menneskerettighedsforkæmpere fra det civile samfund i Afghanistan, som bliver fløjet til Oslo forud for forhandlingerne.

Talibans repræsentanter skal også mødes med norske og andre vestlige diplomater.

Det norske udenrigsministerium skriver til VG: 'Norge har inviteret repræsentanter for Taliban til Oslo 23. til 25. januar 2022 til møder med norske myndigheder, repræsentanter for det internationale samfund og andre afghanere med baggrund fra landets civile samfund'.