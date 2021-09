Taliban-medlemmer beskyldes for at dræbe gravid betjent

Medlemmer af Taliban beskyldes for at have dræbt en gravid politibetjent i det centrale Afghanistan.

Det skriver BBC søndag efter at have talt med flere vidner.

Kvinden, hvis navn ifølge lokale medier er Banu Negar, blev lørdag dræbt i sit hjem foran flere familiemedlemmer i byen Firozkoh, der er hovedstad i den centrale provins Ghor.

Det er stadig småt med detaljer om episoden, da mange i byen ifølge BBC frygter at blive straffet, hvis de udtaler sig. Men tre vidner siger til mediet, at Taliban-medlemmer først tæskede Banu Negar, inden de skød hende foran hendes mand og børn.

På billeder, som BBC har fået af kvindens familiemedlemmer, kan man angiveligt se Banu Negars døde krop ligge i et hjørne af hendes hjem, mens der er blod på væggen oven over.

Arbejdede i fængsel

Familien siger til BBC, at kvinden arbejdede som fængselsbetjent, og at hun var gravid i ottende måned.

Taliban oplyser til BBC, at bevægelsen ikke har noget at gøre med Banu Negars død, og at man efterforsker sagen.

- Vi er bekendt med episoden, og jeg kan bekræfte, at Taliban ikke dræbte hende. Vores efterforskning er stadig i gang, siger Taliban-talsmand Zabiullah Mujaheed.

Han tilføjer, at Taliban har tilbudt amnesti til alle, der arbejdede for Afghanistans tidligere regering, og at Banu Negars død må skyldes 'en personlig konflikt eller noget andet'.

Udbredt vold

Siden Taliban overtog magten i Afghanistan 15. august, har bevægelsen forsøgt at fremstille sig selv som en mere moderat og tolerant gruppe end tidligere.

Men der har i ugerne efter magtovertagelsen været flere historier fremme om drab, brutalitet og undertrykkelse begået af bevægelsens medlemmer.

Menneskerettighedsgrupper har således ifølge BBC dokumenteret, hvordan Taliban-medlemmer de seneste uger har stået bag både hævndrab og anholdelser af politiske og religiøse modstandere.