Taliban siger nej til at give mere tid til evakuering

Taliban i Afghanistan advarer mandag om, at det vil få 'konsekvenser', hvis USA og dets allierede forlænger deres soldaters ophold i Afghanistan til ud over over næste uge.

Det kommer, mens kaos stadig råder ved lufthavnen i Kabul, hvor tusindvis af amerikanere, europæere og deres lokalt ansatte og familier desperat forsøger at komme ud af landet.

Kabuls bratte fald til Taliban sidste søndag har chokeret vestlige lande. Det skete kun to uger før USA's deadline 31. august til at trække udenlandske styrker ud af Afghanistan.

Afghanere, der skal evakueres fra Kabul, står mandag i kø foran et transportfly, C-17 Globemaster, fra det amerikanske luftvåben. Imens hersker der fortsat kaos foran lufthavnen. Det har forsinket evakueringen af tusindvis af vesterlændinge og afghanere, der har arbejdet på ambassader og som tolke for udenlandske styrker. Foto: Senior Airman Brennen Lege/Ritzau Scanpix

USA, Storbritannien og andre vestlige lande har luftet interesse for at forlænge deadline. Så det vil lykkes at flyve de mange ud af landet, der står på lister over folk, som skal evakueres.

Men det afvises blankt af Taliban.

- Hvis USA eller Storbritannien skulle ønske at få ekstra tid til at fortsætte evakueringerne, så er svaret nej, siger Talibans talsmand, Suhail Shaheen, til britiske Sky News.

Hvis operationen skulle fortsætte efter 31. august, så vil det svare til at 'forlænge besættelsen' af Afghanistan, siger han.

USA's præsident, Joe Biden, fastholder, at han går efter at afslutte operationen i Kabul 31. august. Men han er under pres fra dele af sin egen regering og Kongressen. De vil have alle på den amerikanske evakueringsliste ud af landet, om nødvendigt også efter 31. august - altså næste tirsdag.

Europæiske allierede siger, at det er umuligt at nå.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er tirsdag vært for et virtuelt møde med lederne af de store industrilande i G7, heriblandt Biden. Johnson er blandt de meget skeptiske over for den kommende deadline.

Hans talsmand siger mandag, at briterne må stoppe deres evakueringer, hvis USA's styrker trækker sig helt 31. august.

Den amerikanske præsident erkender, at det er barske historier, der kommer fra Kabuls lufthavn.

- Det er umuligt at undgå smerte og tab, når man evakuerer så mange mennesker, og det er hjerteskærende billeder, I ser, siger han.