Taliban vil lade udlændinge og afghanere rejse

Taliban vil lade alle udenlandske statsborgere og afghanere med rejsepapirer udstedt af et andet land rejse ud af Afghanistan.

Det oplyser Storbritannien. Meddelelsen kommer på grundlag af ny aftale, der også omfatter USA og andre lande.

- Vi har modtaget forsikringer fra Taliban om, at alle udenlandske statsborgere og alle afghanere med rejsebemyndigelse fra vore lande vil få lov til at bevæge sig på en sikker og rolig måde til udrejsepunkter og forlade landet, lyder det i landenes fælles erklæring.

Det fremgår også, at landene vil fortsætte med at udstede rejsedokumenter til udvalgte afghanere.

Ifølge Reuters er landene bag den fælles erklæring udover USA og Storbritannien Australien, Japan, Frankrig og Spanien. Men føjer til, at også mange andre lande står bag erklæringen.

Torsdag bekræftede udenrigsminister Jeppe Kofoed, at der er cirka 40 personer på den såkaldte danskerliste, som fortsat befinder sig i Afghanistan. Det er uvist, om de alle har et ønske om at komme ud af landet.

Det er lykkedes at evakuere omkring 1000 danskere og afghanere, som har arbejdet for ambassaden i Kabul og som tolke i den danske hær. For dem gælder, at de har kunnet taget deres nærmeste familie med til Danmark.

Fredag landede et Hercules-fly i Aalborg. Det var det sidste danske militærfly, som har deltaget i den dramatiske evakuering af danskere og afghanere fra Kabul lufthavn.