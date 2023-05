Teenager skyder og dræber tre personer i New Mexico

En 18-årig mand har skudt og dræbt tre personer og såret adskillige andre, herunder to politibetjente, i byen Farmington i den amerikanske delstat New Mexico mandag.

Kort efter drabene blev den 18-årige skudt og dræbt af politiet foran en kirke.

Det oplyser politiet i byen.

Skyderiet fandt sted i et beboelsesområde i Farmington.

To betjente blev såret i en skudveksling med den mistænkte, og der var adskillige civile ofre. Mindst tre af dem har mistet livet.

Vicepolitiinspektør i Farmington Baric Crum siger på et pressemøde, at i alt ni personer - eksklusiv den mistænkte - var blevet såret i skyderiet. Det står dog ikke klart, om det tal inkluderer de tre omkomne.

Den bevæbnede mand, der kun er identificeret med sin alder og sit køn, menes at have handlet alene, siger politiet.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om et muligt motiv.

- Vi prøver stadig at finde ud af, hvorfor han var i dette nabolag, siger Crum til journalister mandag.

Dele af hændelsen blev filmet og offentliggjort på det sociale medie TikTok. Videoernes ægthed er bekræftet af en talsperson fra politiet i Farmington.

Videoerne viser en mand, der er klædt i sort, der går frem og tilbage foran kirken First Church of Christ Scientist. I sine hænder har han, hvad der ser ud til at været et håndvåben.

Senere ses han blive skudt af politiet foran bygningen.

De to sårede betjente beskrives som værende i stabil tilstand på et hospital.

Hændelsen medførte sikkerhedsnedlukninger på flere skoler i Farmington, som er en by med 46.000 indbyggere.

- Dette tjener som endnu et eksempel på, hvordan vold med våben ødelægger liv i vores stat og vores land hver eneste dag, siger New Mexicos guvernør, Michelle Lujan, i en udtalelse.

Mandagens hændelse er den seneste i mindst 225 masseskyderier, der er registreret i USA i år ifølge nonprofitorganisationen Gun Violence Archive.

Organisationen beskriver et masseskyderi som en hændelse, hvor mindst fire personer bliver skudt eller dræbt - foruden gerningspersonen.