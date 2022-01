Teenager tvunget til at spise pepperoni-pizza

Som straf for at misse en træningssession skulle en teenager sidde alene og spise en pepperoni-pizza, mens hans holdkammerater skulle lave styrke- og løbeøvelser omkring ham.

Episoden fandt sted ved ved Canton City High School i Ohio.

Holdkammeraterne måtte først stoppe, når han have spist pizzaen færdigt. Problemet er bare, at det er imod hans religion at spise svinekød, og derfor sagsøger teenageren og hans familie nu skolen og trænerne for tre millioner i erstatning og en million i skadeserstatning ved en nævningesag.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Drengen spillede amerikansk fodbold ved Canton City High School i Ohio. Foto: Ritzau Scanpix

Truet

I følge The Washington Post tilhører drengen og forældrene en religion, som hedder 'Hebrew Israelite' eller hebraisk israelit, som er en religion, der opstod i USA og er en form for jødedom. De tror på, at de amerikanske slaver var efterkommere af de gamle israelitter, og at en stor del af afroamerikanere i dag derfor også er efterkommere og Guds udvalgte folk.

Drengen, som på det tidspunkt var 17, nægtede at spise pizzaen og forklarede, at det var imod hans religion. Men det havde trænerne ikke meget til overs for, og truede med at tage ham af holdet, hvis han ikke spiste pizzaen. I følge søgsmålet skulle de have sagt til ham, at han jo bare kunne fjerne pepperonien.

'Permanent skade'

Men der sidder stadig rester på pizzaen, og det er derfor stadig forbudt for hebraisk israelitter at spise. I respekt for holdkammeraterne og af frygt for at miste sin plads, valgte den 17-årige at spise pizzaen på trods af pepperoni-resterne.

I søgsmålet beskrives trænernes handling som 'antisemitisk og skamfuld', og at det har ført til 'permanent skade' for teenageren. De fleste af trænerne er da også blevet fyret efter episoden, og teenageren har flyttet skole. Efter trænerne er blevet fyret, har de så også valgt at sagsøge skolen. I følge trænerne prøvede de bare at få teenageren på rette vej, da han udviste en doven holdning.