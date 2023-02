Teenagere sigtet for drab på transkønnet pige

I Storbritannien er to teenagere blevet sigtet for drabet på en transkønnet pige i en sag, der har fået stor opmærksomhed i både ind- og udland.

Den 16-årige Brianna Ghey blev fundet død af knivstik i Warrington i det nordvestlige England lørdag eftermiddag. Her blev hun fundet af forbipasserende på en sti i en park.

Dagen efter anholdt Cheshire Politi to 15-årige, en dreng og en pige, fra den nærliggende by Leigh. Onsdag blev de to sigtet for drabet.

Politiet har tidligere udtalt, at det forsøger at finde ud af, om Ghey var offer for en hadforbrydelse, fordi hun var transkønnet. Ghey havde desuden en stor følgerskare på det sociale medie TikTok.

Siden drabet har folk over hele Storbritannien tændt lys og holdt mindeceremonier for den 16-årige. Det gælder blandt andet i London, Manchester, Brighton, Belfast og Dublin.

Onsdag samledes en stor flok mennesker foran Uddannelsesministeriet i London.

Her råbte de blandt andet slagord som 'transrettigheder er menneskerettigheder', mens de holdt skilte op med teksten 'Beskyt unge transpersoner' og 'Retfærdighed for Brianna'.

En GoFundMe-indsamling til støtte for Gheys familie rundede onsdag 92.000 britiske pund svarende til godt 770.000 kroner.

I Belfast i Nordirland udtaler Leo Hardie fra LGBTQ-rettighedsgruppen Regnbueprojektet:

- Der er ingen ord til at beskrive, hvor tragisk og smertefuld en meningsløs død som denne er.

I en udtalelse efter hendes død kalder Brianna Gheys familie den 16-årige pige for en 'højt elsket datter, barnebarn og lillesøster'.

- Brianna var smuk, vittig og vanvittig morsom. Brianna var stærk, frygtløs og en ener.