Afsløret af foto: Britisk elitesoldat i kamp med hotel-terrorister

Britisk SAS-soldat hyldes for heltemod under terrorangreb i Kenya, hvor 21 mennesker døde

En britisk elitesoldat holdt hovedet koldt og førte an i evakueringen af overlevende, da militante islamister tirsdag slog til mod et hotelkompleks i Nairobi, Kenya.

Ifølge britiske medier er der tale om en soldat fra elitekorpset SAS, der tidligere har gjort tjeneste i Afghanistan og Irak.

Den erfarne soldat var i Kenya for at træne de lokale specialstyrker, da han befandt sig ved Dusit-hotellet under terrorhandlingen, skriver medierne.

- Han trænede kenyanske soldater, da skyderiet begyndte, så han rykkede ud. Britiske specialstyrker løber altid mod lyden af geværild, siger en kilde til The Sun.

Den britiske elitesoldat - der her bringer en kvinde i sikkerhed - hyldes for sit heltemod, da militante angreb et hotel i Nairobi, Kenya. Foto: Reuters

Ifølge øjenvidner var den britiske soldat en af de første på stedet, efter skyderiet begyndte. Foto: AFP

På et række pressefotos fra AFP og Reuters ses briten - maskeret og bevæbnet - i aktion ved hotellet, hvor han aktivt deltog i evakueringen.

Han blev set slæbe sårede ud fra bygningerne og dirigere de kenyanske sikkerhedsstyrker i den efterfølgende militære operation.

Vidne: En af de første

Et øjenvidne, Joshua Kwambai, fortæller, at han straks bemærkede briten, der var den eneste vesterlænding blandt sikkerhedsstyrkerne.

- Denne fyr kom hurtigt til stedet. Jeg tror, han var en af de første. Han havde maske på, men det var tydeligt, at han var hvid, siger Kwambai til The Independent.

- Vi kunne se, at han talte med politiet og hæren, og de lyttede til ham. De kiggede på en tegning, der måske var en plan over området, siger han.

Et andet øjenvidne, Lucy Njeri, tilføjer:

- Denne mand bar en af de sårede ud og vendte om og løb tilbage ind i bygningen. Han var meget modig, siger hun.

Briten trænger ind i en bygning og får reddet folk ud. Foto: AFP

Den britiske soldat er i Kenya for at træne lokale soldater. Foto: AFP

Ifølge britiske medier var det tydeligt, at soldaten kun havde haft kort tid til at gøre sig klar.

Han havde trukket en elefanthue over hovedet samt iført sig en kamuflagefarvet, skudsikker vest. Men derudover var han iklædt skjorte, jeans og praktiske sko.

Vil ikke afsløre identitet

Han var til gengæld svært bevæbnet. På billederne kan man se, at han bærer en canadisk-fremstillet Colt C8-riffel samt en Glock-pistol. Han havde desuden en kniv, som anvendes i tilfælde af nærkamp.

De britiske aviser oplyser, at man ikke ønsker at offentliggøre soldatens identitet af hensyn til hans sikkerhed.

En mand bliver tjekket for våben, inden han bliver reddet ud af bygningen. Foto: Reuters

Det var et hotelkompleks med kontorer, caféer og restauranter, der blev angrebet af militante. Foto: Reuters

Den islamistiske militante gruppe al-Shabaab har erklæret, at den står bag angrebet. Gerningsmændene var bevæbnet med sprængstoffer og skydevåben.

Mindst 21 personer – herunder både britiske og amerikanske statsborgere - mistede livet i angrebet. Derudover blev yderligere 28 personer såret. Deres tilstand er fortsat ukendt.

De kenyanske sikkerhedsstyrker afsluttede angrebet efter en 20 timers lang operation. Alle fem gerningsmænd blev dræbt.

Fem medlemmer af den somaliske terrorgruppe al-Shabaab deltog i angrebet. Alle blev dræbt. Foto: Reuters