Anders Holch Povlsen indlagt efter bombemassakre

Colombo (Ekstra Bladet): Anders Holch Povlsen har været indlagt oven på bombemassakren i Sri Lanka påskesøndag.

Hvilke skader den 46-årige Bestseller-millardær havde pådraget sig er uvist.

Anders Holch Povlsen og hans hustru, Anne, mistede tre af deres fire børn, da familien holdt påskeferie på det femstjernede hotel Shangri-La i Colombo.

Danmarks ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at et medlem af familien Holch Povlsen har været indlagt.

- Vedkommende er udskrevet igen og rejst tilbage til Danmark, siger Peter Taksøe-Jensen, som er rejst fra Indien til Sri Lanka for at bistå danskere i kaosset oven på de koordinerede angreb.

Anne og Anders Holch Povlsen mistede påskesøndag tre af deres fire børn. Foto: Jan Dagø/Ritzau Scanpix

Voksen mand

På National Hospital of Sri Lanka bekræfter flere af hinanden uafhængige medarbejdere, at en Holch Povlsen har været indlagt og såret i forbindelse med bombeangrebet på Shangri-La.

- Vi har haft en voksen dansk mand med efternavnet Povlsen indlagt på hospitalet, oplyser en medarbejder ved hospitalets akutmodtagelse til Ekstra Bladets udsendte tirsdag.

Det er her, man skal henvende sig, hvis man har savnede pårørende, som man håber fortsat er i live. På gitteret ved siden af skranken hænger en seddel med navne på udlændinge, der enten har været eller stadig er indlagt på det offentlige hospital.

Som nummer to på sedlen står navnet ’Povlseen’ og ’Denmark’.

Liste over sårede - primært udlændinge - på National Hospital of Sri Lanka. Foto: Anthon Unger

Bestseller ønsker ikke at kommentere oplysningerne om, at et medlem af familien Holch Povlsen har været indlagt, ligesom man ikke ønsker at be- eller afkræfte, at flere er rejst hjem til Danmark.

'Af respekt for familien har vi ikke yderligere kommentarer', skriver kommunikationschef Jesper Stubkier i en mail til Ekstra Bladet.

