Anklager kræver dødsstraf til Louisa og Marens drabsmænd

Det skal koste tre mænd livet, at de i december dræbte to skandinaviske kvinder, lyder det fra anklager

En anklager i Marokko har krævet dødsstraf til tre mænd, der sidder anklaget for at have dræbt 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland på 28 år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og norske VG.

I alt 24 personer er stillet for retten i sagen, hvor fire mænd er tiltalt for drabet.

De tre hovedanklagede er tiltalt for at have været dem, der udførte selve drabet 17. december sidste år, hvor de to kvinder fik skåret halsen over under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko.

Her opsøgte gerningsmændende angiveligt de to kvinder mens de sov, hvor de dræbte dem og blandt andet filmede drabet på den ene af dem. Filmen blev efterfølgende delt på sociale medier, og flere personer er siden blevet sigtet for at have delt videoen af det grufulde drab.

Marokko har i praksis ikke henrettet nogen siden 1993, men de tre hovedmistænkte i sagen, der har rystet Marokko, risikerer altså dødsstraf for deres ugerning.

De tre hovedmistænkte erkendte allerede i maj, at de havde dræbt kvinderne i Islamisk Stats navn. To af mændene erkendte drabene, mens en tredje fortalte, at han havde filmet dem på video.

Efterforskere har sagt, at gruppen var inspireret af Islamisk Stats ideologi, men chefen for Marokkos antiterrorenhed har afvist, at nogen af de anklagede har haft kontakt med Islamisk Stat i konfliktområder.

Islamisk Stat har aldrig taget skylden for drabene.