Blodbad deler vandene: Politisk oprør eller religionskrig

De skrækindjagtende bombe-angreb på Sri Lanka påskedag er ikke alene vanskelige at lodde dybden i for den lille østats regering og politikorps.

Danske eksperter har også svært ved at enes om, hvem der er de mest sandsynlige arkitekter bag de mindst 290 tabte menneskeliv og utallige sårede terror-ofre.

Også selv om landets premierminister har meldt ud, at mistanken lige nu retter sig mod en den ellers ukendte islamistiske gruppe National Thowheeth Jamath (NTJ), som angiveligt har nære forbindelser til Islamisk Stat (IS).

Mikkel W. Kaagaard, forfatter og ekspert i Sri Lanka, er ikke i tvivl om, at det er en internationale, islamistisk gruppe, som står bag attentatet på den buddistisk dominerede ø. Foto: Privatfoto

- Det kan næsten kun være en udenlandsk, islamistisk gruppe, der står bag. Den etniske undertrykkelse og de politiske spændinger på Sri Lanka er ikke store nok til at begrunde angreb, der er så voldsomme, og hvorfor skulle en lokal gruppe angribe katolske kirker? Det giver ikke mening, mener Mikkel W. Kaagaard.

Han er gymnasie-lektor og forfatter til en bog om østaten.

Professor: En dårlig vane

Den entydige konklusion henter ikke støtte hos Ole Wæver, professor ved Københavns politik og ekspert i international sikkerhedspolitik.

- Det er en dårlig vane at pege på Islamisk Stat eller Al-Qaida, hver gang der sker et stort terrorangreb, og meget tyder på, at det også her er direkte vildledende. Bombe-angrebene bunder snarere i forskellige lokale konflikter, som det er svært at gennemskue og som ingen politikere, medier eller internationale terrorbevægelser er interesserede i, siger professoren.

Ole Wæver mener, at man også i Danmark har en tendens til at overvurdere, hvor sammenhængende terror er rundt omkring i verden.

- Det skaber en uhellig alliance, hvor internationale terrorister får en større rolle, end de fortjener, og regeringer - som her i Sri Lanka - kan lancere den historie, at det ikke har noget med dem at gøre, siger professoren.

Lukket ned for tigrene

Mikkel W. Kaagaard mener, at angrebene er meget overraskende, fordi de kommer efter en årrække med relativ ro efter Sri Lankas blodige borgerkrig mellem den etniske oprørsgruppe 'De tamilske tigre' og landets buddhistiske majoritet, som kostede op imod 80.000 menneskeliv og sluttede omkring 2009.

Ole Wæver, professor i international politik, mener, at politikere, medier og meningsdannere er for hurtige til at spænde terrorangreb sammen med internationale jihad-grupper som Islamisk Stat eller Al-Qaida. Foto: Miriam Dalsgaard

De tamilske tigre er med hans ord 'lukket ned' og ville være ude af stand til at orkestrere så store bombe-anslag.

Eksperten medgiver, at Sri Lanka vinteren over har befundet sig i en politisk krise, som har skabt stor utilfredshed i landets befolkning. I efteråret afsatte den liberale præsident pludselig premierminister Ranil Wickremesinghe, som ellers havde skiftet side og sikret ham nyvalg i 2015. Han nægtede dog at gå af, og blev i januar genindsat på topposten.

Politisk utilfredshed

Men Mikkel W. Kaagaard hæfter sig ved, at ingen af de to magthavere repræsenterer en hård kurs overfor landets etniske mindretal. Det vil sige de kristne, hinduerne og muslimerne.

Det er Ravinder Kaur, lektor i sydasiénsstudier og leder af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og netop hjemvendt til Danmark efter en research-rejse på Sri Lanka, enig i.

Men hun fastholder, at alle muligheder er åbne, og at angrebene også kan være udtryk for lokalpolitisk utilfredshed med en regering, som vender ryggen til de kinesere, der ellers har investeret formuer i Sri Lankas erhvervsliv.

- Det hele er indtil videre spekulationer. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at gerningsmændene har skabt uro, og at ingen har taget ansvar for bomberne endnu, som centerleder Ravinder Kaur udtrykker sig.

