Bosnier anholdt i Tyskland for massemord i Paris

En 39-årig bosnisk mand er anholdt i Tyskland. Han sættes i forbindelse med Islamisk Stats angreb i Paris i 2015, oplyser politiet.

Der har været en belgisk anholdelsesordre på manden.

Han er fængslet i Dresden og afventer, at hans sag om udlevering kan afsluttes.

- Der er en europæisk anholdelsesordre fra de belgiske myndigheder mod den anklagede. Han mistænkes for at have arbejdet sammen med en terrororganisation, der er forbundet med terrorangrebet, herunder mod koncertsalen Bataclan, den 13. november 2015 i Paris, oplyser den tyske anklager ifølge AFP.

Under angrebet i Paris blev 130 mennesker dræbt og langt over 400 såret.

Den 39-årige bosnier, som ikke navngives, blev anholdt i sidste uge på grundlag af den europæiske anholdelsesordre.

Tysk politi var i første omgang interesseret i ham i en anden forbindelse. De stødte på ham under efterforskningen af to andre bosniske borgere for at overtræde våbenlovgivningen.

Efter terrorangrebet i Paris viste der sig en klar forbindelse til ekstremister i Belgiens hovedstad, Bruxelles. Det var i gruppen omkring disse islamister, at Belgien i marts 2016 selv var mål for selvmordsbomber, der kostede 32 mennesker livet og sårede flere hundrede.

Angrebene var rettet mod en undergrundsstation i Bruxelles og byens lufthavn.

Under angrebet i Paris 13. november 2015 blev en bombe sprængt foran byens store fodboldstadion, Stade de France, hvor Frankrig spillede landskamp mod Tyskland.

Samtidig angreb adskillige islamister barer og restauranter i midten af Paris. Her blev folk skudt ned på må og få.

Det blodigste optrin var i koncertsalen Bataclan. Her blev 90 mennesker skudt og dræbt af islamister midt under en rockkoncert.