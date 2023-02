CIA: Kina overvejer våbenhjælp til Putin

Ifølge efterretningstjenesten overvejer Kina angiveligt at forsyne de russiske tropper med våben til krigen mod Ukraine

Mens den russiske krigsmaskine skranter i krigen mod Ukraine, kan der nu være hjælp på vej fra en ny kant.

Sådan lyder meldingen fra CIA-direktør, Bill Burns, i et interview med CBS News.

Meldingen har skabt postyr i USA, og landet har samtidig advaret kineserne mod det drastiske skridt.

- Vi er sikre på, at det kinesiske lederskab overvejer at levere dødbringende udstyr, lød det fra spionchefen.

Russerne har tidligere luftet interesse i kinesiske våben, mens Kinas præsident, Xi Jinping, til gengæld har tøvet.

Foreløbigt har den amerikanske efterretningstjeneste da heller ikke fundet anledning til at vurdere, at en endelig beslutning om at forsyne Putins tropper med våben eller ammunition er blevet truffet fra kinesisk side.

- Vi ser dog ikke, at en endelig beslutning er blevet truffet, og vi har ikke set beviser på aktuelle leverancer af dødbringedende udstyr, siger Burns.

Interviewet med Burns falder, efter den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken i sidste uge luftede samme teori. Samtidig har USA allerede sanktioneret flere kinesiske virksomheder, der angiveligt har forsynet russiske tropper med satellitbilleder over slagmarken.

- Jeg tror, at kineserne prøver at opveje konsekvenserne af, hvilke bekymringer vi har udtrykt om leverancer af dødbringende udstyr, siger Burns og fortsætter:

- Hvor punktet er, hvor de ville løbe ind i nogle seriøse konsekvenser. Og det er det, vi har forsøgt at tydeliggøre, lød det.

