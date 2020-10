Det franske konsulat i Saudi-Arabien angrebet

I den saudiske by Jeddah har en saudisk borger forsøgt at angribe det franske konsulat, og en vagt er såret.

Det oplyser lokale statslige medier.

Ifølge den franske ambassade i landet er vagten indlagt på hospitalet, men hans 'liv er ikke i fare'.

Angriberen skal tilsyneladende have forsøgt at angribe med et 'skarpt redskab'.

Frankrig fordømmes lige nu mange steder i den arabiske verden for, hvad der opfattes som en fjendtlig holdning over for muslimer og for at krænke profeten Muhammed.

Optrinet i Jeddah finder sted, mens en formodet islamist har angrebet en kirke i Nice i Sydfrankrig og dræbt tre personer tidligt torsdag formiddag.